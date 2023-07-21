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Нападающий СКА Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон КХЛ из-за травмы

Нападающий СКА Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон КХЛ из-за травмы
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Нападающий СКА Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон КХЛ из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер петербургского клуба Роман Ротенберг. Текущее соглашение клуба с нападающим рассчитано до 30 апреля 2026 года.

«Артём Швец-Роговой пропустит весь следующий сезон из-за повреждения, он внесён в список травмированных до конца чемпионата-2023/2024. СКА – это одна большая семья, своих мы не бросаем. Продолжим выполнять все контрактные обязательства перед Артёмом и будем с нетерпением ждать его восстановления и возвращения в строй в наилучшей форме. Очень надеюсь на самый позитивный итог и что Артем всё же сможет вопреки всем прогнозам выйти на лёд уже в этом сезоне.

За четыре с половиной года в СКА Артём показал себя классным нападающим, настоящим профессионалом и отличным парнем. Желаю ему полностью восстановиться и как можно скорее вернуться на свой прежний уровень и даже превзойти его. Артём, вся команда с тобой! Мы обязательно ещё сыграем вместе и победим!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Напомним, Артём Швец-Роговой был внесён в список травмированных 31 октября 2022 года и не провёл в прошлом сезоне КХЛ ни одного матча. В последний раз нападающий выходил на лёд в матче КХЛ 2 апреля 2022 в плей-офф с ЦСКА (1:3).

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