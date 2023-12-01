Лишь один защитник за историю НХЛ набирал больше очков в первых 22 играх сезона, чем Макар

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс». Канадец, для которого эта встреча стала 22-й в текущем сезоне, довёл свой бомбардирский счёт до 34 (7+27) очков.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Макар показал пятый результат среди защитников в истории НХЛ по количеству результативных баллов за первые 22 матча сезона. При этом остальные достижения принадлежат лишь одному хоккеисту — Бобби Орру. Легендарный защитник набирал 35 (1969/1970), 39 (1971/1972), 40 (1973/1974) и 42 (1974/1975) очка.

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Колорадо Эвеланш». Встреча состоялась на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.