«Бывают матчи, когда команда выходит сонной». Спунер — о слабом старте игры от «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Райан Спунер прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«В первом периоде мы не так хорошо играли, возможно, это был худший период в нашем исполнении. Во втором и третьем мы измотали соперника, им было тяжело, они отбрасывались. Здорово, что мы дожали и довели дело до победы.

Недооценка «Нефтехимика»? Нет, не сказал бы. Просто сезон длинный, и бывают такие матчи, когда немного сонными выходит команда. Сегодня у нас так и получилось. На протяжении полутора-двух последних месяцев мы обычно здорово стартуем в игре, сегодня этого не получилось, но главное, что раскачались и довели дело до конца», — сказал Спунер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).