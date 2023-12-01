Овечкин назвал клуб, джерси которого стало для него первым в жизни

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, свитер какой команды был его первым в жизни.

«Моей первой джерси был свитер «Сан-Хосе Шаркс», — сказал Овечкин пресс-службе «столичных».

Евгений Кузнецов ответил на аналогичный вопрос.

«Вероятно, моя игровая джерси (смеётся). У меня действительно не было хоккейных свитеров, когда я был ребёнком. Они были достаточно дорогими для нас», — сказал Кузнецов.

Другой нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши назвал джерси легенды «Колорадо Эвеланш» Джо Сакика, канадский форвард Том Уилсон — свитер Стива Айзермана из «Детройт Ред Уингз».

Отметим, что в нынешнем сезоне российский капитан «Вашингтона» провёл 20 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.