Главный тренер «Витязя» прокомментировал поражение в матче со СКА после 2:0

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин прокомментировал поражение команды в матче со СКА (2:3 ОТ).

«Небольшое дежавю. Была такая же игра, как в Балашихе. Достаточно хорошо играли. Но удаление в конце матча нас подкосило.

Почему по сценарию ноябрьского матча? Не знаю. Как сказал, дежавю. Благодарен ребятам. Первоначальный натиск Питера, потом вернулись в игру, создали моменты, не все удалось реализовать.

Первый гол — чисто индивидуальная ошибка. Мы показывали и разбирали, что Никишин любит «ушами финтить». В конце удаление — и всё.

В третьем периоде сбавили темп? Не могу сказать, что был соблазн удержать счёт. Иногда, понимаете, у хоккеистов опускаются руки. Ведёте 2:0, потом соперник сравнивает… Эмоционально это тяжело. Для любого спортсмена. Надо учиться проходить через это», — передаёт слова Рябыкина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.