Стало известно, на какой срок выбыл защитник «Нэшвилла», которого травмировал Капризов

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Александр Каррье выбыл из-за травмы, полученной в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Миннесотой Уайлд».

«Каррье вернётся в строй с недели на неделю, он выбыл из-за травмы верхней части тела. «Нэшвилл» готовится к матчам в выходные с шестью защитниками», — говорится в сообщении журналиста Ника Кисера на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в одном из моментов в начале первого периода нападающий «дикарей» Кирилл Капризов травмировал защитника «хищников» Александра Каррье, ударив соперника в голову. Защитник не смог продолжить матч и сразу ушёл в раздевалку, а судьи, посовещавшись, выписали россиянину две минуты за атаку игрока, не владеющего шайбой.