Шайба Воронкова и ассист Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

В Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Шайбами в составе победителей отметились Патрик Лайне, Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. У гостей отличились Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Также, голевой передачей в этой встрече отметился российский защитник хозяев Иван Проворов.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» сыграют 4 декабря в гостях с «Бостон Брюинз».

«Оттава» осталась с 16 очками и замыкает таблицу Востока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.