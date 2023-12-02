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Шайба Воронкова и ассист Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»

Шайба Воронкова и ассист Проворова помогли «Коламбусу» обыграть «Оттаву»
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В Коламбусе на стадионе «Нэшнуайд-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» нанёс поражение «Оттаве Сенаторз» (4:2).

Шайбами в составе победителей отметились Патрик Лайне, Дмитрий Воронков, Адам Фантилли и Бун Дженнер. У гостей отличились Клод Жиру и Брэди Ткачук.

Также, голевой передачей в этой встрече отметился российский защитник хозяев Иван Проворов.

«Коламбус» набрал 20 очков и занимает 15 место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «жакеты» сыграют 4 декабря в гостях с «Бостон Брюинз».

«Оттава» осталась с 16 очками и замыкает таблицу Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Жиру (Ткачук, Зуб) – 08:43     0:2 Ткачук (Шабо, Батерсон) – 11:08 (pp)     1:2 Лайне (Годро, Веренски) – 14:53 (pp)     2:2 Воронков – 15:36     3:2 Фантилли (Проворов, Дэнфорт) – 25:16     4:2 Дженнер (Веренски, Годро) – 28:54 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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