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Защитник «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок

Защитник «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон перенёс операцию и выбыл на неопределённый срок
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Лидер обороны «Нью-Джерси» Даги Хэмилтон перенёс успешную операцию по поводу разрыва левой грудной мышцы выбыл на неопределённый срок. Операцию провели главный врач «Дэвилз» доктор Джонатан Л. Глэшоу и хирург-ортопед команды доктор Гиллем Гонсалес-Ломас.

Хэмилтон набрал 16 очков — забил пять голов и отдал 11 результативных передач в 20 играх в нынешнем сезоне. Защитник проводит свой третий сезон по семилетнему контракту на сумму $ 63 млн (по $9 млн в год). 30-летний хоккеист также имеет восемь очков в большинстве (4+4), что соответствует второму месту по очкам в большинстве в этом сезоне.

«Дэвилз» вызвали из АХЛ 19-летнего словацкого защитника Шимона Немеца, выбранного командой на драфте НХЛ — 2022 под общим вторым номером. Словак дебютировал в игре с «Сан-Хосе» (3:6) и отметился двумя результативными передачами.

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