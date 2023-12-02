Вратарь Сэм Монтембо подписал c «Монреалем» новый трёхлетний контракт на сумму $ 9,45 млн

Вратарь «Монреаля» Сэм Монтембо подписал c «Канадиенс» новый трёхлетний контракт на сумму $ 9,45 млн. Среднегодовая стоимость контракта, который вступает в силу в следующем сезоне, составляет $ 3,15 млн. У 27-летнего вратаря истекает последний сезон текущего двухлетнего контракта, и после его окончания голкипер мог стать неограниченно свободным агентом.

В текущем сезоне Монтембо одержал пять побед в 10 матчах с коэффициентом надёжности 2,73 и процентом отражённых бросков 91%.

За три сезона в составе «Канадиенс» голкипер одержал 29 побед в 88 матчах с коэффициентом надёжности 3,47 и процентом отражённых бросков 89,8%. Голкипер был задрафтован «Флоридой» и начинал свою карьеру в НХЛ в составе «Пантерз».