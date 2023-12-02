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Юрзинов-старший: сборная ВХЛ станет украшением Кубка Первого канала

Юрзинов-старший: сборная ВХЛ станет украшением Кубка Первого канала
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Заслуженный тренер СССР и России, советник главного тренера СКА Владимир Юрзинов-старший оценил то, что в Кубке Первого канала примет участие сборная «Звёзды и ВХЛ», составленная из ведущих молодых игроков клубов КХЛ и ВХЛ, которая заменит сборную Китая.

«При всём уважении к нашим китайским товарищам главная на декабрьском Кубке – сборная России. Очень хорошо, что в новой схеме она строится вокруг нашей молодёжи, это правильный и перспективный кадровый ход. На мой взгляд, украшением турнира станет сборная звёзд ВХЛ. Рад, что идея, о которой мы много говорили, ушла в практическую жизнь. Создание такой сборной – аванс хоккеистам, выступающим во Всероссийской лиге. Сборная ВХЛ сработает на весь российский хоккей, даст ему большой импульс для развития. Ни секунды в этом не сомневаюсь!

На мой взгляд, мы недооцениваем вторую по порядку лигу нашего хоккея – ВХЛ. Это никакая не высшая и тем более не вторая лига, а Всероссийская, объединяющая главные исторические центры хоккея страны. Без их развития не будет развития у КХЛ, у всей нашей игры. Приглашение звёзд ВХЛ на уровень национального хоккея откроет эту лигу для массового болельщика. Поверьте, там много мастеров – и много команд, которые точно не потерялись бы и в КХЛ.

Не сомневаюсь, что Кубок Первого канала откроет нам несколько ярких имён из ВХЛ. И чем больше будет общения между ВХЛ, КХЛ и институтом сборных России, тем лучше будем себя чувствовать после падения «железного занавеса». В том, что он скоро упадёт, сомнений нет!» — сказал Юрзинов-старший в интервью Russia-Hockey.ru.

Министерство спорта Китая по различного рода причинам запретило играть на турнире натурализованным хоккеистам выступающего в КХЛ «Куньлуня».

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