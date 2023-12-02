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Леон Драйзайтль сократил отставание от рекорда Марио Лемье 30-летней давности

Леон Драйзайтль сократил отставание от рекорда Марио Лемье 30-летней давности
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Виннипег Джетс» (3:1). Немецкий форвард забил в большинстве.

Как сообщает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Драйзайтль забросил свою 132-ю шайбу при игре с численным преимуществом в карьере. По количеству голов в большинстве для центрфорвардов за первые 10 сезонов в НХЛ немец вышел на единоличное пятое место, обойдя Пьера Тарджона (131 с 1987 по 1997). Больше Драйзайтля среди центрфорвардов за первые 10 сезонов в НХЛ забили в большинстве только Дэйл Хаверчук (134 с 1981 по 1991), Уэйн Гретцки (136 с 1979 по 1989), Джо Нуиндайк (138 с 1986 по 1996) и Марио Лемье (155 с 1984 по 1994).

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 3:0).

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