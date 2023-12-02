ESPN оценил свой смелый прогноз о том, что Овечкин забьёт 850-й гол в январе 2024 года

ESPN оценил свой предсезонный смелый прогноз о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине. Издание поставило на то, что капитан «столичных» забросит свою 850-ю шайбу в карьере 18 января 2024 года во встрече с «Сент-Луис Блюз». Сейчас на счету Овечкина пять голов в 20 матчах сезона, за карьеру — 827 шайб.

«Предсезонный прогноз: Алекс Овечкин забьёт свой 850-й гол в карьере 18 января 2024 года в матче с «Сент-Луис Блюз».

Мы пришли к этому очень, очень специфичному прогнозу, взглянув на последние три полных сезона Овечкина и посчитав среднее количество матчей, за которые он забил 28 голов — в каждом из чемпионатов. Очевидно, что если бы эти тенденции сохранялись, Овечкин забросил бы 850-ю шайбу 18 января в ворота «Блюз».

Если вы купили билеты на этот матч в надежде увидеть этот подвиг… вам понадобится Русская машина, чтобы найти другой. Овечкин забил пять голов в своих первых 20 матчах, что является самым слабым показателем результативности в его карьере с начала сезона. 827 голов за карьеру. Так что, чтобы успеть в запланированный срок, Овечкину придётся забить 23 гола в следующих 22 встречах.

Рейтинг уверенности в смелом прогнозе: 1», — говорится в сообщении.