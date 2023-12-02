Кожевников: Задоров — талантливый человек. Будет жалко, если у него не получится в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о российском защитнике «Ванкувер Кэнакс» Никите Задорове.

«Человек делает какие-то выводы. С каждым годом человек становится всё взрослее. Дай бог, чтоб стал взрослым, нормальным. Могу вам много примеров назвать, где люди много говорят, а у них игра не идёт. А заканчивают говорить — всё получается здорово. Это не только у Задорова. Да, это характер. Без характера в хоккее тяжело. Посмотрим, что будет дальше. Дай бог, чтоб всё нормально было. Талантливый человек сам по себе. Будет жалко, если что-то у него не получится. Я так понимаю, что сюда он не хочет возвращаться. Так что там надо меняться и подчиняться тому, где ты находишься. И уже создаёшь себе имидж. Там же это распространяется в две секунды», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.