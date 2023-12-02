Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Куньлунь Ред Стар — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кожевников: Задоров сам просился из «Калгари» в «Ванкувер»! Дай бог, чтоб наши ему помогли

Кожевников: Задоров сам просился из «Калгари» в «Ванкувер»! Дай бог, чтоб наши ему помогли
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари» в «Ванкувер».

«Задоров? Его не обменяли в «Ванкувер» — говорите правильно! Он сам просился из «Калгари» в «Ванкувер»! Дай бог, чтоб ему это пошло на пользу. Там надо в себе искать причины. Ни командой, никем, ничем не доволен. Думаю, в «Ванкувере» успокоится. Там его поправят всё равно. Наши ребята помогут ему успокоиться? Ну дай бог (смеётся), чтоб помогли! Я не знаю, какие там разговоры. Будет ли он воспринимать это спокойно… Он же у нас привык общаться с иностранцами», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Материалы по теме
Русский защитник добился редкого обмена в НХЛ! Задоров будет играть за сенсацию сезона
Русский защитник добился редкого обмена в НХЛ! Задоров будет играть за сенсацию сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android