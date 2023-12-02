«Торпедо» обменяет форварда Уракова в клуб Востока, Кирилл семь лет играет за нижегородцев

Нападающий «Торпедо» Кирилл Ураков будет обменян в другой клуб. Его новая команда будет из Восточной конференции.

«В составе ХК «Торпедо» планируется и ещё одно изменение, нападающий Кирилл Ураков будет обменян в другой клуб (в клуб Востока)», — говорится в официальном телеграм-канале агентства Winners Hockey Agency.

Напомним, 25-летний Ураков всю карьеру в Континентальной хоккейной лиге проводит в «Торпедо». За нижегородский клуб нападающий выступает с сезона-2016/2017. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 15 встречах, в которых забросил одну шайбу и отдал три результативные передачи, суммарно записав на свой счёт четыре очка при общем показателе полезности «-2». За всю карьеру в КХЛ на счету Кирилла 357 матчей и 68 (28+40) баллов.