Экс-нападающий «Ак Барса» и «Автомобилиста» Олег Ли подпишет контракт с «Торпедо»

Нападающий Олег Ли в ближайшее время станет хоккеистом «Торпедо».

«Официально сообщаем, что нападающий Олег Ли в ближайшее время подпишет контракт с ХК «Торпедо», — говорится в официальном телеграм-канале агентства Winners Hockey Agency, представляющего интересы форварда.

Ранее 32-летний нападающий покинул «Автомобилист». Ли и екатеринбургский клуб расторгли контракт по обоюдному соглашению сторон.

Напомним, в нынешнем сезоне российский форвард провёл 31 матч, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «-10». Всего за свою карьеру Ли выступал за клубы «Атлант», «Адмирал», «Амур», СКА, «Ак Барс», «Сибирь». В 457 матчах 32-летний нападающий забросил 63 шайбы и отдал 86 результативных передач.