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«Чикаго» уступил «Виннипегу», Бедард отметился голом

«Чикаго» уступил «Виннипегу», Бедард отметился голом
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Ему ассистировал Филипп Курашев. На 11-й минуте в большинстве Марк Шайфли забросил ответную шайбу «Виннипега» с передач Габриэля Виларди и
Джоша Моррисси. На 27-й минуте Морган Бэррон вывел хозяев вперёд. В ассистентах — Николай Элерс и Дилан Демело. Окончательный счёт установил Коул Перфетти с передач Дилана Сэмберга и Деклана Чисхольма — 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
02 декабря 2023, суббота. 23:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
0:1 Бедард (Курашев) – 04:39     1:1 Шайфли (Виларди, Моррисси) – 10:43 (pp)     2:1 Бэррон (Элерс, Демело) – 26:23     3:1 Перфетти (Сэмберг, Чисхольм) – 50:06    
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