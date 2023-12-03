«Чикаго» уступил «Виннипегу», Бедард отметился голом

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Виннипег Джетс» и «Чикаго Блэкхоукс». Команды играли на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада). «Виннипег Джетс» одержал победу со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0).

На пятой минуте счёт открыл нападающий «Чикаго» Коннор Бедард. Ему ассистировал Филипп Курашев. На 11-й минуте в большинстве Марк Шайфли забросил ответную шайбу «Виннипега» с передач Габриэля Виларди и

Джоша Моррисси. На 27-й минуте Морган Бэррон вывел хозяев вперёд. В ассистентах — Николай Элерс и Дилан Демело. Окончательный счёт установил Коул Перфетти с передач Дилана Сэмберга и Деклана Чисхольма — 3:1.