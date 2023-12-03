«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Шестёркин пропустил три гола, Тренин отметился передачей
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«Нэшвилл Предаторз» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле.
Голы у хозяев забили Райан О'Райлли, Роман Йози и Колтон Сиссонс. Ассистентом Сиссонса был российский нападающий Яков Тренин.
У гостей отличились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Райан Линдгрен.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин пропустил три гола.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 О'Райлли (Фуди, Томасино) – 06:19 2:0 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 15:52 (pp) 2:1 Труба (Трочек, Бродзински) – 20:31 3:1 Сиссонс (Тренин) – 27:28 (sh) 3:2 Крайдер (Трочек, Фокс) – 28:52 3:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 29:11 (pp) 3:4 Линдгрен (Фокс, Бродзински) – 45:10
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