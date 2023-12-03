«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Шестёркин пропустил три гола, Тренин отметился передачей

«Нэшвилл Предаторз» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле.

Голы у хозяев забили Райан О'Райлли, Роман Йози и Колтон Сиссонс. Ассистентом Сиссонса был российский нападающий Яков Тренин.

У гостей отличились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Райан Линдгрен.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин пропустил три гола.