Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Шестёркин пропустил три гола, Тренин отметился передачей

«Рейнджерс» победили «Нэшвилл», Шестёркин пропустил три гола, Тренин отметился передачей
Комментарии

«Нэшвилл Предаторз» уступили «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 3:4. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле.

Голы у хозяев забили Райан О'Райлли, Роман Йози и Колтон Сиссонс. Ассистентом Сиссонса был российский нападающий Яков Тренин.

У гостей отличились Джейкоб Труба, Крис Крайдер, Винсент Трочек и Райан Линдгрен.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин пропустил три гола.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 00:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 О'Райлли (Фуди, Томасино) – 06:19     2:0 Йози (Нюквист, О'Райлли) – 15:52 (pp)     2:1 Труба (Трочек, Бродзински) – 20:31     3:1 Сиссонс (Тренин) – 27:28 (sh)     3:2 Крайдер (Трочек, Фокс) – 28:52     3:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 29:11 (pp)     3:4 Линдгрен (Фокс, Бродзински) – 45:10    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android