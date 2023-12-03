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«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Флориду», Романов оформил ассист

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Флориду», Романов оформил ассист
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

На 13-й минуте в большинстве отличился нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли. Через минуты Сэм Райнхарт сравнял счёт. На 25-й минуте Пьер Энгвалль вывел «Айлендерс» вперёд. Ему ассистировали Александр Романов и Брок Нельсон. На 30-й минуте Симон Хольмстрём увеличил преимущество гостей. Через четыре минуты Мэттью Ткачук отыграл одну шайбу. В третьем периоде отличились нападающий «Айлендерс» Жюльен Готье и форвард «Флориды» Картер Вераге.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
3 : 4
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Ли (Палмьери, Нельсон) – 12:36 (pp)     1:1 Райнхарт (Родригес, Монтур) – 13:42     1:2 Энгвалль (Романов, Нельсон) – 24:37     1:3 Хольмстрём (Готье, Хорват) – 29:12     2:3 Ткачук (Вераге, Миккола) – 33:14     2:4 Готье (Хорват) – 43:43     3:4 Вераге (Форслинг, Экблад) – 49:36    
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