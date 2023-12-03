«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Флориду», Романов оформил ассист

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Команды играли на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США). «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

На 13-й минуте в большинстве отличился нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли. Через минуты Сэм Райнхарт сравнял счёт. На 25-й минуте Пьер Энгвалль вывел «Айлендерс» вперёд. Ему ассистировали Александр Романов и Брок Нельсон. На 30-й минуте Симон Хольмстрём увеличил преимущество гостей. Через четыре минуты Мэттью Ткачук отыграл одну шайбу. В третьем периоде отличились нападающий «Айлендерс» Жюльен Готье и форвард «Флориды» Картер Вераге.

Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин.