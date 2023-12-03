Нападающий «Монреаля» Ньюхук выбыл на 10-12 недель

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Алекс Ньюхук, как ожидается, пропустит от 10 до 12 недель из-за сильного растяжения связок лодыжки, сообщает ESPN.

Форвард дважды получал неприятные удары по ходу домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды Пантерз» (1:5). В третьем периоде в результате столкновения он стукнулся ногой о ворота. После этого 22-летний Ньюхук отправился на скамью запасных и на лёд больше не выходил.

В первом периоде он также вывихнул правую ногу при падении после столкновения с защитником гостей Брэндоном Монтуром.

Ньюхук в этом сезоне набрал 13 (7+6) очков в 23 играх. Он пришёл в «Монреаль» в межсезонье из «Колорадо Эвеланш», с которым провёл три сезона и выиграл Кубок Стэнли в 2022 году.