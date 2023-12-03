«Вашингтон» проиграл в гостях «Вегасу», Барбашёв отметился результативным пасом

В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Вашингтоном». Победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 4:1.

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил дубль. Голом и двумя результативными передачами отметился форвард «Голден Найтс» Джек Айкел. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отдал результативную передачу. Единственный гол в составе «Вашингтона» забил Том Уилсон — это произошло в концовке матча при игре с пустыми воротами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными баллами не отметился и по-прежнему находится в одном очке от отметки в 1500 баллов.

«Вашингтон» прервал двухматчевую победную серию и в следующей игре встретится на выезде с «Аризоной».