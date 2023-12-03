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«Вашингтон» проиграл в гостях «Вегасу», Барбашёв отметился результативным пасом

«Вашингтон» проиграл в гостях «Вегасу», Барбашёв отметился результативным пасом
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Вегасом» и «Вашингтоном». Победу в матче одержали «Голден Найтс» со счётом 4:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
4 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Маршессо (Айкел, Томпсон) – 08:53 (pp)     2:0 Айкел (Хаттон) – 27:56     3:0 Стоун (Айкел, Барбашёв) – 40:49     3:1 Уилсон (Строум, Карлсон) – 56:46     4:1 Маршессо (Коттер, Карлссон) – 58:03    

Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо оформил дубль. Голом и двумя результативными передачами отметился форвард «Голден Найтс» Джек Айкел. Российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв отдал результативную передачу. Единственный гол в составе «Вашингтона» забил Том Уилсон — это произошло в концовке матча при игре с пустыми воротами. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин результативными баллами не отметился и по-прежнему находится в одном очке от отметки в 1500 баллов.

«Вашингтон» прервал двухматчевую победную серию и в следующей игре встретится на выезде с «Аризоной».

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