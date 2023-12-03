Победную шайбу Задорова в ворота «Калгари» переписали на Петтерссона

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги между «Калгари» и «Ванкувером». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

В концовке матча гол в пустые ворота забил защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Эта шайба стала победной в матче. Через несколько минут после окончания матча, протокол встречи был изменён а шайба Задорова была переписана на Элиаса Петтерссона. Швед едва коснулся шайбы и лишил россиянина первого гола за «Ванкувер». Таким образом, Задоров записал на свой счёт результативную передачу в первом матче после обмена из «Калгари».

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