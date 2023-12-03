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Победную шайбу Задорова в ворота «Калгари» переписали на Петтерссона

Победную шайбу Задорова в ворота «Калгари» переписали на Петтерссона
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги между «Калгари» и «Ванкувером». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 02:03     0:2 Лафферти (Михеев, Гронек) – 08:38     1:2 Баклунд (Ружичка, Уигар) – 12:18 (pp)     1:3 Михеев (Петтерссон, Лафферти) – 39:32     2:3 Линдхольм (Шарангович) – 55:39     2:4 Петтерссон (Задоров, Майерс) – 58:35     3:4 Линдхольм (Ханифин, Андерссон) – 59:06 (pp)    

В концовке матча гол в пустые ворота забил защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Эта шайба стала победной в матче. Через несколько минут после окончания матча, протокол встречи был изменён а шайба Задорова была переписана на Элиаса Петтерссона. Швед едва коснулся шайбы и лишил россиянина первого гола за «Ванкувер». Таким образом, Задоров записал на свой счёт результативную передачу в первом матче после обмена из «Калгари».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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