Победную шайбу Задорова в ворота «Калгари» переписали на Петтерссона
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги между «Калгари» и «Ванкувером». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.
НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 02:03 0:2 Лафферти (Михеев, Гронек) – 08:38 1:2 Баклунд (Ружичка, Уигар) – 12:18 (pp) 1:3 Михеев (Петтерссон, Лафферти) – 39:32 2:3 Линдхольм (Шарангович) – 55:39 2:4 Петтерссон (Задоров, Майерс) – 58:35 3:4 Линдхольм (Ханифин, Андерссон) – 59:06 (pp)
В концовке матча гол в пустые ворота забил защитник «Ванкувера» Никита Задоров. Эта шайба стала победной в матче. Через несколько минут после окончания матча, протокол встречи был изменён а шайба Задорова была переписана на Элиаса Петтерссона. Швед едва коснулся шайбы и лишил россиянина первого гола за «Ванкувер». Таким образом, Задоров записал на свой счёт результативную передачу в первом матче после обмена из «Калгари».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
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