Передача Задорова в первом матче после обмена помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги между «Калгари» и «Ванкувером». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Дублем в составе «Калгари» отметился Элиас Линдхольм. Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров забил гол в пустые ворота в первом же матче после перехода из «Калгари». Уже после окончания матча победный гол Задорова был переписан на Элиаса Петтерссона, едва задевшего шайбу после броска россиянина. Таким образом, Задоров записал на свой счёт результативный пас в первом матче после обмена из «Калгари».

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В параллельном матче «Анахайм» принимал на своей площадке «Колорадо». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

Результативной передачей отметился защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 33 из 36 бросков по воротам.