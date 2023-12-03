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Передача Задорова в первом матче после обмена помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»

Передача Задорова в первом матче после обмена помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»
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В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккеной лиги между «Калгари» и «Ванкувером». Победу в матче одержали «Кэнакс» со счётом 4:3.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Хьюз (Бёзер, Гронек) – 02:03     0:2 Лафферти (Михеев, Гронек) – 08:38     1:2 Баклунд (Ружичка, Уигар) – 12:18 (pp)     1:3 Михеев (Петтерссон, Лафферти) – 39:32     2:3 Линдхольм (Шарангович) – 55:39     2:4 Петтерссон (Задоров, Майерс) – 58:35     3:4 Линдхольм (Ханифин, Андерссон) – 59:06 (pp)    

Российский нападающий «Ванкувера» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. Дублем в составе «Калгари» отметился Элиас Линдхольм. Российский защитник «Ванкувера» Никита Задоров забил гол в пустые ворота в первом же матче после перехода из «Калгари». Уже после окончания матча победный гол Задорова был переписан на Элиаса Петтерссона, едва задевшего шайбу после броска россиянина. Таким образом, Задоров записал на свой счёт результативный пас в первом матче после обмена из «Калгари».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Анахайм» принимал на своей площадке «Колорадо». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:3 по буллитам.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Байрэм (Вуд, Колтон) – 00:36     0:2 Байрэм (Олофссон, Мэнсон) – 08:59     1:2 Хенрик (Строум, Ватрано) – 14:05 (pp)     1:3 Тэйвз (Рантанен, Маккиннон) – 19:17     2:3 Карлссон (Киллорн) – 22:58     3:3 Киллорн (Карлссон, Минтюков) – 30:22 (pp)     4:3 Карлссон – 65:00    

Результативной передачей отметился защитник «Анахайма» Павел Минтюков. Вратарь «Колорадо» Иван Просветов отразил 33 из 36 бросков по воротам.

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