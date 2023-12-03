«Я слышал, как мне свистели». Задоров поделился эмоциями от матча против бывшего клуба

Защитник «Ванкувера» Никита Задоров поделился эмоциями от первого матча за «Кэнакс». Россиянин отметился результативной передачей в матче с бывшим клубом «Калгари» (4:3). Изначально победный гол записали на Задорова, но после окончания матча шайба была переписана на Элиаса Петтерссона.

«Пити дотронулся до шайбы. Записали на меня, но надо переписать. Очевидно, что он дотронулся. Всё окей, мы выполнили задачу, добились победы, остальное неважно.

Странно, весело — много разных эмоций. Странно было выходить на лёд на предматчевую раскатку, но когда матч начался, я фокусировался на игре. Бывшие партнёры меня подкалывали, это было весело. Не буду рассказывать, что конкретно они говорили, это между нами. Я люблю их, они меня, это взаимно. Мне было весело играть против них сегодня.

Благодарен за то, что у меня была возможность поиграть в этом прекрасном городе, перед прекрасными болельщиками. Просто хочу сказать спасибо. Надеюсь, не слишком многие на меня злятся. Я слышал, как мне свистели, но всё равно люблю «Калгари Флэймз», они хорошие», — цитирует Задорова пресс-служба клуба.