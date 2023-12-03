«Удивлён, что Задорова освистывали». Защитник «Ванкувера» — о реакции фанатов «Калгари»

Защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз оценил первый матч Никиты Задорова за «Кэнакс». Россиянин отметился результативной передачей в матче с бывшим клубом «Калгари» (4:3). Изначально победный гол записали на Задорова, но после окончания матча шайба была переписана на Элиаса Петтерссона.

«Рады, что он с нами, это редкий игрок, у нас такого не было, а теперь есть. Он тут провёл три года, я удивлён, что его освистывали, но он говорил, что это возможно. Думаю, он здорово сыграл, а ведь нелегко играть первый матч здесь. Уверен, у него было много эмоций. Большой Зи добавил нам глубины в обороне», — цитирует Хьюза пресс-служба «Ванкувера».

После матча Задоров рассказал, что слышал, как его освистывали болельщики «Калгари», а бывшие партнёры по «Флеймз» шутили и подкалывали россиянина.