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Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему он убрал Кузнецова из звена Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» объяснил, почему он убрал Кузнецова из звена Овечкина
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Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, почему решил убрать Евгения Кузнецова из звена Александра Овечкина на матч с «Вегасом» (1:4). Место центрального нападающего первого звена занял Дилан Строум.

«Мы пробуем разные подходы… в общем, мы добились определённого успеха, но с аналитической точки зрения дела обстоят не очень хорошо. Поэтому нам пришлось внести некоторые коррективы и изменить некоторые вещи, хотя старая поговорка тренера гласит: «Оставь всё по-прежнему, если твоя команда выигрывает матчи», — цитирует Карбери The Hockey News.

По продвинутой статистике при игре в равных составах звено Кузнецов, Овечкин и Уилсон имеет процент ожидаемых голов 33,61%. Без Кузнецова этот процент значительно выше и составляет 57,09%.

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