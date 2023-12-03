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«Барыс» во второй раз в сезоне одержал победу над «Северсталью»

«Барыс» во второй раз в сезоне одержал победу над «Северсталью»
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В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На восьмой минуте первого периода Энтони Камара с передачи Понтуса Оберга открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Илья Иванцов с передач Николая Буренова и Александра Скоренова восстановил равенство в счёте.

В начале второй двадцатиминутки форвард череповецкого клуба Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Данила Аймурзина забросил вторую шайбу в ворота гостей. На 12-й минуте периода Михаил Рахманов сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс гол Евгения Рымарева.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
ОТ
Барыс
Астана
0:1 Камара (Оберг) – 07:13 (5x5)     1:1 Иванцов (Буренов, Скоренов) – 13:45 (5x4)     2:1 Пилипенко (Лишка, Аймурзин) – 22:51 (5x5)     2:2 Рахманов – 31:35 (4x5)     2:3 Рымарев (Муратов, Шестаков) – 62:39 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Северсталь» дома сыграет с казанским «Ак Барсом». «Барыс» в Омске сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 5 декабря.

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