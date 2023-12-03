«Барыс» во второй раз в сезоне одержал победу над «Северсталью»

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала астанинский «Барыс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На восьмой минуте первого периода Энтони Камара с передачи Понтуса Оберга открыл счёт в игре. На 14-й минуте периода Илья Иванцов с передач Николая Буренова и Александра Скоренова восстановил равенство в счёте.
В начале второй двадцатиминутки форвард череповецкого клуба Кирилл Пилипенко с передач Адама Лишки и Данила Аймурзина забросил вторую шайбу в ворота гостей. На 12-й минуте периода Михаил Рахманов сделал счёт 2:2.
В овертайме победу гостям принёс гол Евгения Рымарева.
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В следующем матче «Северсталь» дома сыграет с казанским «Ак Барсом». «Барыс» в Омске сыграет с «Авангардом». Обе встречи пройдут 5 декабря.
- 3 декабря 2023
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