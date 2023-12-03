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«Локомотив» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в гостях

«Локомотив» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в гостях
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В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Марат Хуснутдинов с передач Василия Мачулина и Александра Перевалова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Джереми Бракко с передачи Александра Перевалова вновь вывел южан вперёд.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Андрей Сергеев с передач Ивана Чеховича и Максима Шалунова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс Рушан Рафиков, забросив на седьмой секунде дополнительного времени.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
2 : 3
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Хуснутдинов (Мачулин, Перевалов) – 03:34 (5x5)     1:1 Лихачёв (Алексеев) – 15:40 (5x5)     2:1 Бракко (Перевалов, Хуснутдинов) – 37:53 (5x5)     2:2 Андронов (Сергеев, Чехович) – 47:00 (5x4)     2:3 Рафиков – 60:07 (3x3)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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