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«Локомотив» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в гостях

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

На четвёртой минуте первого периода Марат Хуснутдинов с передач Василия Мачулина и Александра Перевалова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте.

На 18-й минуте второго периода Джереми Бракко с передачи Александра Перевалова вновь вывел южан вперёд.

На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Андрей Сергеев с передач Ивана Чеховича и Максима Шалунова сделал счёт 2:2.

В овертайме победу гостям принёс Рушан Рафиков, забросив на седьмой секунде дополнительного времени.

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