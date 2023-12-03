«Локомотив» дважды отыгрался и одержал волевую победу над «Сочи» в гостях

В Сочи закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором ХК «Сочи» принимал «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
На четвёртой минуте первого периода Марат Хуснутдинов с передач Василия Мачулина и Александра Перевалова открыл счёт во встрече. На 16-й минуте периода Ярослав Лихачёв с передачи Дениса Алексеева восстановил равенство в счёте.
На 18-й минуте второго периода Джереми Бракко с передачи Александра Перевалова вновь вывел южан вперёд.
На седьмой минуте третьей двадцатиминутки Андрей Сергеев с передач Ивана Чеховича и Максима Шалунова сделал счёт 2:2.
В овертайме победу гостям принёс Рушан Рафиков, забросив на седьмой секунде дополнительного времени.
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- 3 декабря 2023
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