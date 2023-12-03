Нападающий «Ак Барса» Барбер оценил победу над «Нефтехимиком», где игрок набрал 4 очка

Нападающий «Ак Барса» Райли Барбер рассказал о победном матче над «Нефтехимиком» (4:0), в котором набрал четыре (2+2) очка.

«Для всех получился классный матч, наш вратарь здорово сыграл, за последние три матча надо сказать ему большое спасибо. Шипачёв и Радулов сегодня создавали хорошие моменты, мне оставалось их реализовать.

Бывало в карьере, что набирал четыре очка? Пару раз было, это всегда здорово, конечно. Надо продолжать работать и всегда надеяться на лучшее.

Говорят, командный оператор перед игрой поцеловал клюшку? Да, видимо, теперь он будет это делать до конца сезона, ха-ха. Раз сработало сегодня, надо продолжать», — приводит слова Барбера пресс-служба «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.