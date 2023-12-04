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Маршан: мы очень уверенные в третьих периодах, сегодня вновь верили, что сможем вернуться

Маршан: мы очень уверенные в третьих периодах, сегодня вновь верили, что сможем вернуться
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан, оформивший натуральный хет-трик в сегодняшнем домашнем матче своей команды с «Коламбус Блю Джекетс» (3:1), подвёл итоги игры.

Напомним, все три шайбы канадец забросил в третьем периоде.

«Мы очень уверены как команда, входя в третьи периоды. За последние пару лет мы показали, что не сдаёмся, а играем до конца. Мы знали, что если продолжим играть так, как играли, то забьём как минимум один гол, а в перспективе и больше. Сегодня мы вновь верили, что сможем вернуться, и отлично, что мы это сделали», — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.

Всего на счету Маршана в текущем регулярном чемпионате 23 (11+12) очка в 24 матчах за «Брюинз».

«Бостон» одержал третью победу подряд, набрал 37 очков и делит первое место с «Нью-Йорк Рейнджерс» в таблице Восточной конференции. В следующем матче «Брюинз» 8 декабря примут дома «Баффало Сэйбрз».

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