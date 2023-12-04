Дмитрий Рябыкин рассказал об одном из своих условий работы в «Витязе»

Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал, что приглашение тренера Алексея Бондарева было одним из условий работы в подмосковном клубе.

«Цель – плей-офф. О кредите доверия с руководством не разговаривали, но какой в этом смысл, если меня только назначали? Я даже не задавался этим вопросом. Я уже давно понял, что жить нужно настоящим, а не будущим. И работать здесь и сейчас. Что будет дальше – неизвестно.

Бондарев в штабе «Витязя» — моя инициатива? Да, конечно. Я Алексея прекрасно знаю и как человека, и как игрока. Видел, как он работает уже тренером. Это было одним из моих условий работы в «Витязе», чтобы Бондарев был в штабе. Он помогает в работе с защитниками», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»: