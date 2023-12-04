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«Сделай всё, что от тебя зависит, а там — как кривая выведет». Рябыкин — о своей философии

«Сделай всё, что от тебя зависит, а там — как кривая выведет». Рябыкин — о своей философии
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Главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин рассказал о своей философии в работе с командами.

«При мне «Витязь» ожил ментально? Понимаете, я верю в то, что если ты играешь правильно, выполняешь требования тренера, то результат рано или поздно приходит. Есть такая поговорка: «Сделай всё, что от тебя зависит, а там уже как кривая выведет». Главное, чтобы никто не мог себе сказать, что где-то недоработал. А так, хоккей – это ведь игра, и бывают такие матчи, где ты полностью владеешь инициативой, а результат не в твою пользу. Через это тоже нужно проходить, учиться. А бывает – наоборот. Это игра, всегда есть доля везения, фарта или отсутствие его», — сказал Рябыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полную версию эксклюзивного интервью с Дмитрием Рябыкиным читайте на «Чемпионате»:

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