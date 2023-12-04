Генменеджер «Ванкувера» ответил на вопрос, останется ли Задоров в клубе на следующий сезон

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин прокомментировал обмен российского защитника Никиты Задорова из «Калгари Флэймз» в стан «косаток» и ответил на вопрос о будущем игрока в клубе.

«В нашей последней предсезонной игре мы чувствовали, что у нас немного слабая защита. Затем Карсон Суси получил травму, и мы почувствовали, что нам нужно заняться этим вопросом. Мы искали в лигу, кто доступен, и в разговорах упоминалось имя Никиты. Мы поговорили здесь в клубе и подумали, что на данный момент этот вариант подходит нам.

Будущее Задорова? Я думаю, это прекрасная возможность для обеих сторон. Для нас лучше узнать Никиту, а для него лучше узнать нас. Я надеюсь, что мы сработаемся, и эти отношения могут быть долгосрочными», — цитирует Альвина пресс-служба «Ванкувера».