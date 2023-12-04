Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Напомним, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) форвард отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Третьей звездой признан форвард «Миннесоты Уайлд» Марко Росси с дублем в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (4:1). Австриец вышел на второе место в гонке снайперов среди новичков с восемью шайбами.

Первая звезда – форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан с хет-триком в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Капитан «Брюинз» забросил три шайбы подряд, уложившись в 5 минут 50 секунд игрового времени, что стало вторым результатом по скорости хет-трика в «Бостон Брюинз» в XXI веке.