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Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ

Панарин признан второй звездой игрового дня НХЛ
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Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин признан второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги. Напомним, в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:5) форвард отметился тремя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Третьей звездой признан форвард «Миннесоты Уайлд» Марко Росси с дублем в ворота «Чикаго Блэкхоукс» (4:1). Австриец вышел на второе место в гонке снайперов среди новичков с восемью шайбами.

Первая звезда – форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан с хет-триком в ворота «Коламбус Блю Джекетс» (3:1). Капитан «Брюинз» забросил три шайбы подряд, уложившись в 5 минут 50 секунд игрового времени, что стало вторым результатом по скорости хет-трика в «Бостон Брюинз» в XXI веке.

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