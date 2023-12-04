«Он поднял игру ещё на один уровень». Панарин оформил хет-трик и сравнялся с Гретцки

В одном из немногочисленных матчей игрового дня НХЛ «Рейнджерс» принимали «Сан-Хосе». Вывеска, казалось бы, не особо примечательная: лидеры Востока после пяти побед в шести последних матчах встречались с худшей командой этого сезона — откуда здесь взяться интриге? Да, «акулы» немного выправили положение и перестали смотреться настолько безнадёжно, выиграв три из четырёх предыдущих встреч у довольно крепких соперников, но в то, что они смогут навязать борьбу «синерубашечникам» на их же площадке, не верилось абсолютно.

Тем не менее, уже по ходу первого периода «Шаркс» дважды удалось выйти вперёд. К счастью для хозяев, у них в арсенале есть Артемий Панарин. Россиянин в очередной раз остался без результативных действий на выезде, промолчав в предыдущем матче с «Нэшвиллом», однако в «Мэдисон Сквер Гарден» продолжил исправно набирать очки, ответив на оба гола гостей.

На своей арене Панарин отличился уже в 10-м матче подряд с начала сезона. Таким образом, форвард вышел на второе место в истории «Рейнджерс» по продолжительности такой серии, встав в один ряд с Брайаном Личем (сезон-1991/1992) и Уэйном Гретцки (cезон-1996/1997). До повторения рекорда Майка Роджерса (сезон-1983/1984) остаётся пять матчей.

Примеру лучшего бомбардира нью-йоркцев последовал Мика Зибанеджад, который принёс лидерство команде спустя несколько минут после второго гола Панарина. Швед оказался расторопнее всех на пятачке «Сан-Хосе» и отправил команды в раздевалке при преимуществе «рейнджеров». Он же посодействовал тому, что калифорнийцы счёт сравняли — ближе к середине второго периода Зибанеджад отправился отбывать наказание за подножку, и «акулы» реализовали большинство всего за секунду до выхода нападающего из штрафного бокса.

Уже через минуту Алекси Лафреньер имел возможность вывести «Рейджерс» вперёд, но реализовать штрафной бросок ему не удалось. Но незадолго до второго перерыва преимущество на табло «синерубашечникам» вернул Уилл Кайлли. С этой секунды в счёте вели только обитатели Большого Яблока, ведь третья двадцатиминутка ознаменовалась ещё двумя результативными действиями Панарина.

Сперва Артемий забросил ещё одну шайбу, оформив пятый хет-трик в энхаэловской карьере и вынудив зрителей расстаться со своими головными уборами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем российский форвард вывел на бросок К’Андре Миллера, который не промахнулся и поставил точку голам «Рейнджерс» в этом матче. Как позже выяснилось, эта шайба стала победной — «синерубашечники заставили понервничать своих болельщиков, пропустив ещё два гола от «Сан-Хосе». Автором одного из них стал другой нападающий из России — Александр Барабанов, проводивший первый матч в НХЛ с конца октября.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но большего «Шаркс» сделать не успели — «Рейнджерс» выиграли 6:5, а первой звездой встречи, естественно, был признан Панарин. Два из трёх голов сегодня он забил с пятака, что для него довольно нетипично. Об этом Артемий и сам упомянул после игры: «Я подходил к воротам два раза в жизни, и оба раза это сработало. Возможно, мне стоит начать прислушиваться к тренерам», — как всегда не без доли юмора отметил нападающий.

Куда более серьёзно высказался напарник Панарина по звену Винсент Трочек, который в очередной раз похвалил сегодняшнего автора хет-трика: «Он был восхитителен. Каким-то образом он поднял свою игру на ещё один уровень, а ведь он и так был игроком мирового класса».

Набранные в игре с «Сан-Хосе» четыре очка позволили Артемию подняться на четвёртое место в гонке бомбардиров НХЛ, а «Рейнджерс» — остаться на вершине Востока. Пока их симбиоз работает, и болельщики на Бродвее явно ждут от российской звезды новых подвигов.