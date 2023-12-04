Хоккейное агентство анонсировало обмен между «Адмиралом» и «Сочи»

Хоккейное агентство WINNERS анонсировало обмен между «Адмиралом» и «Сочи». Нападающий Николай Чебыкин пополнит состав южан, а форвард Кирилл Петьков станет новичком дальневосточного клуба.

26-летний Чебыкин в текущем сезоне за «Адмирал» сыграл 33 встречи, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи с показателем полезности «-10». Всего за свою карьеру в Континентальной хоккейной лиге Николай играл за такие клубы, как московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Трактор», «Спартак». В 156 играх КХЛ форвард набрал 48 (27+21) очков.

25-летний Петьков в нынешней регулярке за «Сочи» провёл 16 матчей, в которых записал на свой счёт одну результативную передачу с показателем полезности «-7». Всего за карьеру в КХЛ Кирилл набрал 50 (25+25) очков в 153 встречах за южан.