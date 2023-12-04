«Торпедо» взяло в аренду у «Авангарда» 19-летнего нападающего

«Торпедо» взяло в аренду у «Авангарда» нападающего Вячеслава Малова, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В текущем регулярном сезоне Молодёжной хоккейной лиги 19-летний форвард за «Омских Ястребов» сыграл 14 матчей, в которых забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 10 очков с шестью минутами штрафа. Всего за свою карьеру в МХЛ Вячеслав сыграл 150 игр, в которых записал на свой счёт 126 (49+77) очков. Всю карьеру Малов выступал за омский клуб.

Напомним, ранее «Торпедо» обменяло нападающего Кирилла Уракова в «Нефтехимик» на денежную компенсацию и подписало контракт с форвардом Олегом Ли. Нижегородский клуб после 38 матчей набрал 47 очков и занимает пятое место в таблице Запада.