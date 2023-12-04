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Барбашёв рассказал, что получил прозвище Барби в России в детстве

Барбашёв рассказал, что получил прозвище Барби в России в детстве
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о своём прозвище Барби, которое получил в России в детстве.

«На прозвище Барби я не обижаюсь, да. Меня так начали называть ещё в России в детской школе. Я думаю, с того момента оно всё перешло. Когда я переехал в Канаду, я подумал, что это будет самый лёгкий никнейм для ребят. Вот и все начали так называть.

Мне вообще без разницы, как меня там называют. Там было очень много кличек, и мне вообще без разницы», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В текущем регулярном сезоне Барбашёв сыграл 25 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, набрав в общей сложности девять очков.

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