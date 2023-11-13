Байден принял в Белом доме клуб НХЛ «Вегас» с россиянином Барбашёвым в составе

Президент США Джо Байден традиционно принял в Белом доме действующих чемпионов Национальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне обладателями Кубка Стэнли стали хоккеисты «Вегас Голден Найтс». Трансляция мероприятия велась в YouTube-канале Белого дома.

Хоккеисты подарили президенту США золотую клюшку с гравировкой, а также игровой свитер команды с номером 46 (Байден является 46-м по счёту главой государства). На мероприятии присутствовал российский нападающий команды Иван Барбашёв.

Фото: кадр трансляции на YouTube

Торжества в Белом доме в честь чемпионов НХЛ являются традицией, но в связи с пандемией мероприятие не проводилось в 2020 и 2021 годах.

Барбашёв во второй раз в карьере стал обладателем главного командного трофея в клубном хоккее. Ранее он покорил лучшую лигу мира в сезоне-2018/2019. Тогда Иван защищал цвета «Сент-Луис Блюз». В 2019 году Барбашёв также посещал Белый дом.