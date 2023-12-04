СКА первым в КХЛ забросил 1000 шайб в большинстве

Сергей Толчинский стал автором 1000-й заброшенной шайбы СКА в большинстве в КХЛ, сообщает пресс-служба армейского клуба. На это достижение команда из Санкт-Петербурга потратила 1097 матчей. Она первой среди всех команд лиги достигла данного рубежа.

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На второй и третьей позиции расположились «Салават Юлаев» (872) и магнитогорский «Металлург» (853). 827 армейских голов в большинстве приходятся на матчи регулярных чемпионатов, 173 – на плей-офф. Оба эти показателя также являются лучшими для всех команд КХЛ. 536 раз петербуржцы реализовали численное преимущество на домашнем льду, 464 – на гостевом. В сезоне-2016/2017 армейцы установили сразу три рекорда КХЛ, забросив больше всех шайб в большинстве в регулярных чемпионатах (76), плей-офф (25) и суммарно (101).