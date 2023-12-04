«Есть игроки, которым нужны деньги». Барбашёв — о желании вновь выиграть Кубок Стэнли

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв рассказал о желании выиграть третий Кубок Стэнли в своей карьере.

«Есть игроки, которым нужны деньги. В принципе, как бы они вот играют там, чтобы зарабатывать себе деньги. У меня не так, мне лично хочется выиграть ещё один кубок. И мы отталкивались от этого. Было предложение от одной команды, и оно было такое, можно сказать, интересное. Но я выбрал контракт с «Вегасом».

После первого кубка хочется выиграть второй. И даже после второго у меня мысли не поменялись», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В текущем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги Барбашёв сыграл 25 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, набрав в общей сложности девять очков. Барбашёв — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Сент-Луис Блюз» (2019) и «Вегас Голден Найтс» (2023).