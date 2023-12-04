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«Мне это даже нравится». Барбашёв — о своей непопулярности в России

«Мне это даже нравится». Барбашёв — о своей непопулярности в России
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв прокомментировал свою непопулярность в России.

«Парит ли меня, что люди в России мало знают обо мне? Мне, если честно, без разницы. Понятно, если говорить о русском хоккее, то в России все знают Кучерова, Василевского, Овечкина, Малкина. Меня это никогда не тревожило, то, что обо мне не говорят, и мне, если честно, это даже нравится. Всё спокойно, никто не докапывается. Меня это вообще не тревожит», — сказал Барбашёв в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

В текущем регулярном сезоне НХЛ Барбашёв сыграл 25 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и четырьмя результативными передачами, набрав в общей сложности девять очков.

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