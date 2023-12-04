Защитник «Динамо»: у Крикунова самые жёсткие сборы, но это откладывается в силе воли

Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский рассказал о работе на сборах под руководством тренера Владимира Крикунова.

«Какие сборы были самые жёсткие? У Крикунова, конечно. Баллоны были по три человека, на баллоне было по три человека. Но с возрастом понимаешь, что это всё-таки откладывается в силе воли, в психологии. То есть это не про физическое состояние.

Если ты пересилил себя и это сделал, то потом выходишь: «Да, я это сделаю». У тебя поднимается сила духа: «Я это пересилил, значит, я могу в игре ещё больше сделать», – сказал Прибыльский в интервью Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 22-летний игрок обороны сыграл 22 матча, где отметился двумя результативными передачами с показателем полезности «+6».