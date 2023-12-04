Все три брата Хьюз впервые примут участие в одном и том же матче НХЛ 6 декабря

В среду, 6 декабря, в Ванкувере пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» примет «Нью-Джерси Дэвилз».

Этот матч станет первым в НХЛ, в котором примут участие все трое братьев — Джек Хьюз и Люк Хьюз, представляющие «Дэвилз», а также Куинн Хьюз из «Кэнакс».

«Конечно, ты мечтаешь о том, чтобы сыграть со своими братьями в одном матче НХЛ. Ты тусуешься вместе с ними, играешь, но никогда не думаешь, что однажды это станет реальностью. Чтобы такое случилась, должно произойти что-то дикое. Три пацана в одной игре. Вероятно, такое редко случается», — приводит слова Джека официальный сайт НХЛ.

Матч «Ванкувер» — «Нью-Джерси» начнётся в 6:00 мск и станет последней встречей игрового дня.