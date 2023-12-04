Ткачёв возглавил гонку бомбардиров КХЛ, потеснив с первой строчки Голдобина

В Омске завершился очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» одержал победу над хабаровским «Амуром» (2:1).

Нападающий хозяев Владимир Ткачёв набрал в этом матче 2 (1+1) очка. Этот результат помог форварду «ястребов» выйти на первое место в гонке бомбардиров нынешнего сезона КХЛ. Теперь на счету Ткачёва 53 (15+38) очка в 37 играх. По этому показателю он опередил Николая Голдобина из московского «Спартака», у которого 51 (25+26) очков в 39 матчах.

«Авангард» одержал третью победу подряд, набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче подопечные Михаила Кравеца уже завтра, 5 декабря, примут дома астанинский «Барыс».