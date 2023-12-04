Бойков и Грачёв устроили «фехтование» клюшками во время стычки в матче «Авангард» — «Амур»

В эти минуты в Омске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» принимает хабаровский «Амур».

Во время одного из моментов у ворот хозяев защитник «Авангарда» Сергей Бойков и форвард дальневосточников Евгений Грачёв устроили стычку, в ходе которой применили фехтовальные приёмы с помощью клюшек.

По итогам стычки Бойков отправился в штрафной бокс на пять минут за колющий удар, а Грачёву за аналогичное нарушение выписали 2+2.

В данный момент в матче идёт середина третьего периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч «Авангард» — «Амур» — единственное противостояние сегодняшнего игрового дня в КХЛ.