Бойков и Грачёв устроили «фехтование» клюшками во время стычки в матче «Авангард» — «Амур»
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В эти минуты в Омске проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Авангард» принимает хабаровский «Амур».
Во время одного из моментов у ворот хозяев защитник «Авангарда» Сергей Бойков и форвард дальневосточников Евгений Грачёв устроили стычку, в ходе которой применили фехтовальные приёмы с помощью клюшек.
По итогам стычки Бойков отправился в штрафной бокс на пять минут за колющий удар, а Грачёву за аналогичное нарушение выписали 2+2.
В данный момент в матче идёт середина третьего периода, счёт 2:1 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
04 декабря 2023, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
0:1 Мищенко (Рылов) – 31:16 (5x4) 1:1 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 44:26 (5x5) 2:1 Ткачёв (Буше, Гуляев) – 49:10 (5x5)
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Матч «Авангард» — «Амур» — единственное противостояние сегодняшнего игрового дня в КХЛ.
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