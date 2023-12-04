«Возможно, ключевой момент игры. Блестяще сыграл». Мартемьянов — о сейве Проскурякова

Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов после поражения своей команды от «Авангарда» в матче регулярного чемпионата КХЛ (1:2) прокомментировал впечатляющий сейв голкипера соперников Ильи Проскурякова перед тем, как омичи сравняли счёт.

«Хотел бы отметить игру соперника в обороне в концовке — парни играли очень самоотверженно. Ну и, конечно, вратаря, который совершил несколько умопомрачительных сейвов. Да, возможно сейв Проскурякова на Коршкове – ключевой момент игры. При этом Егора винить не в чем. Он очень здорово обыграл защитника и выдержал паузу, но там вратарь, конечно, блестяще сыграл.

Почему за «Амур» не играет голкипер Лозебников? Я считаю, что Бобков сейчас набрал приличную форму, здорово играет. А Дмитрий… Мы в нём уверены, он хорошо работает, готовится. Шанс дали – он его использовал. Сейчас он в обойме», — передаёт слова Мартемьянова с послематчевой пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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