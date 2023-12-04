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Кузнецов пропустит матч с «Аризоной» по решению тренера

Кузнецов пропустит матч с «Аризоной» по решению тренера
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов пропустит ближайший матч команды с «Аризоной Койотс» по решению тренерского штаба, сообщает The Hockey News.

Сообщается, что главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери назвал это «ментальной перезагрузкой» для российского нападающего.

Напомним, по ходу последнего матча «Кэпиталз» с «Вегас Голден Найтс» (1:4) Кузнецов был отправлен в четвёртое звено, а в концовке игры и вовсе не появлялся на льду.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету российского форварда 9 (4+5) очков в 19 матчах при показателе полезности «-5». Он лишь шестой по результативности нападающий «Вашингтона» на данный момент.

Матч «Аризона» — «Вашингтон» пройдёт 5 декабря.

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