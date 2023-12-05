Голкипер «Авангарда»: все какие-то невероятные сейвы — это следствие ошибок вратарей

Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков высказался о плотном графике в КХЛ, а также о своём невероятном сейве в третьем периоде вчерашнего матча с «Амуром» (2:1).

«Естественно, усталость накапливается у ребят: игры на выезде и дома, всё через день. Но у всех такой график, поэтому я думаю, что все ждут этой паузы в чемпионате, чтобы восстановиться, зализать раны и подготовиться ко второй половине сезона.

Мой сейв на Коршкове? Вообще все какие-то невероятные сейвы – это следствие ошибок вратарей. И уже когда ты ошибся, проиграл позицию, что-то не увидел, то приходится как-то выкручиваться акробатическими действиями, выпрыгивать, спасать ситуацию. Иногда это получается, иногда нет», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.