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Голкипер «Авангарда»: все какие-то невероятные сейвы — это следствие ошибок вратарей

Голкипер «Авангарда»: все какие-то невероятные сейвы — это следствие ошибок вратарей
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Вратарь «Авангарда» Илья Проскуряков высказался о плотном графике в КХЛ, а также о своём невероятном сейве в третьем периоде вчерашнего матча с «Амуром» (2:1).

«Естественно, усталость накапливается у ребят: игры на выезде и дома, всё через день. Но у всех такой график, поэтому я думаю, что все ждут этой паузы в чемпионате, чтобы восстановиться, зализать раны и подготовиться ко второй половине сезона.

Мой сейв на Коршкове? Вообще все какие-то невероятные сейвы – это следствие ошибок вратарей. И уже когда ты ошибся, проиграл позицию, что-то не увидел, то приходится как-то выкручиваться акробатическими действиями, выпрыгивать, спасать ситуацию. Иногда это получается, иногда нет», — сказал Проскуряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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