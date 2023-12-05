Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Металлург Мг — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», сыгравшим 1000 матчей за клуб в НХЛ

Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», сыгравшим 1000 матчей за клуб в НХЛ
Виктор Хедман
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 3:0.

В этом матче принимает участие защитник «Тампы» Виктор Хедман, который проводит свою 1000-ю встречу за карьеру в НХЛ. Проводящий весь этап своей карьеры в североамериканской лиге в составе «молний» Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», сыгравшим 1000 матчей за клуб в НХЛ.

Общий рекорд по матчам за клуб принадлежит известному в прошлом канадскому нападающему Венсану Лекавалье (1037). В самое ближайшее время его показатель превзойдёт действующий нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, сегодня проводящий 1027-й матч за клуб. На третьем месте располагается Хедман.

Материалы по теме
Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи»
Проброс мимо MVP. Кучеров и Василевский с отрывом проиграли Хедману «Конн Смайт Трофи»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android