Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», сыгравшим 1000 матчей за клуб в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Даллас Старз». В ходе третьего периода хозяева впереди — 3:0.

В этом матче принимает участие защитник «Тампы» Виктор Хедман, который проводит свою 1000-ю встречу за карьеру в НХЛ. Проводящий весь этап своей карьеры в североамериканской лиге в составе «молний» Хедман стал первым защитником в истории «Тампы», сыгравшим 1000 матчей за клуб в НХЛ.

Общий рекорд по матчам за клуб принадлежит известному в прошлом канадскому нападающему Венсану Лекавалье (1037). В самое ближайшее время его показатель превзойдёт действующий нападающий «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, сегодня проводящий 1027-й матч за клуб. На третьем месте располагается Хедман.